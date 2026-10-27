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WKN DE: A2QG88 / ISIN: US81578P1066

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27.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Seer A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Seer A wird voraussichtlich am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,260 USD gegenüber -0,320 USD im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,2 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,100 USD im Vergleich zu -1,280 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 16,1 Millionen USD, gegenüber 16,1 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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