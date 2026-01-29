Erste Schätzungen: SEGA SAMMY gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SEGA SAMMY präsentiert in der voraussichtlich am 13.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 38,25 JPY. Im Vorjahresquartal waren 53,39 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 12,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 124,68 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 110,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 170,00 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 209,79 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 478,12 Milliarden JPY, gegenüber 428,95 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at