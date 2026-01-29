Erste Schätzungen: SEGA SAMMY stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SEGA SAMMY wird voraussichtlich am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,061 USD aus. Im letzten Jahr hatte SEGA SAMMY einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll SEGA SAMMY 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 795,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SEGA SAMMY 726,2 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,273 USD je Aktie, gegenüber 0,340 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 3,06 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

