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28.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SEIBU legt Quartalsergebnis vor

SEIBU wird voraussichtlich am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 40,30 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte SEIBU ein EPS von 25,07 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,49 Prozent auf 141,80 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte SEIBU noch 127,19 Milliarden JPY umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 126,43 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 150,93 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 577,37 Milliarden JPY, gegenüber 513,29 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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