Erste Schätzungen: SEIBU präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SEIBU wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 61,00 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 51,35 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 13,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 150,42 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 132,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 122,48 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 150,93 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 556,62 Milliarden JPY, gegenüber 513,29 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at