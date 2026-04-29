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WKN DE: A110N4 / ISIN: JP3417200007

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29.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SEIBU stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SEIBU wird voraussichtlich am 14.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -11,500 JPY aus. Im Vorjahresquartal waren 589,41 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 75,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 125,55 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 520,05 Milliarden JPY umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 118,02 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 901,99 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 513,07 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 901,13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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