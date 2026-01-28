SEIBU HOLDINGS Aktie

WKN DE: A110N4 / ISIN: JP3417200007

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SEIBU vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SEIBU wird voraussichtlich am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 52,70 JPY. Dies würde einer Verringerung von 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SEIBU 56,68 JPY je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SEIBU in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 130,26 Milliarden JPY im Vergleich zu 128,81 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 106,91 JPY, gegenüber 901,99 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 513,93 Milliarden JPY im Vergleich zu 901,13 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

