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WKN: 471496 / ISIN: JP3414750004

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16.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Seiko Epson öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Seiko Epson wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 01.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 23,30 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Seiko Epson 24,63 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Seiko Epson 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 341,93 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Seiko Epson 339,13 Milliarden JPY umsetzen können.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 134,11 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 168,75 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 1.375,45 Milliarden JPY, gegenüber 1.362,94 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

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