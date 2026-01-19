Erste Schätzungen: SEIKO EPSON präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SEIKO EPSON wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass SEIKO EPSON im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,137 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,240 USD je Aktie gewesen.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,31 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 0,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,435 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,550 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,73 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,94 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at