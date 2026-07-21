SEIKO EPSON Aktie
WKN DE: A0JC58 / ISIN: US81603X1081
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: SEIKO EPSON stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SEIKO EPSON wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,089 USD je Aktie gegenüber 0,070 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SEIKO EPSON in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,09 Milliarden USD im Vergleich zu 2,22 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,551 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 8,96 Milliarden USD, gegenüber 9,38 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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