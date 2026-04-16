SEIKO EPSON Aktie

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WKN DE: A0JC58 / ISIN: US81603X1081

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16.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SEIKO EPSON veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SEIKO EPSON wird voraussichtlich am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,073 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,17 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,23 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,430 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,550 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 8,76 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 8,94 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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