SEIKO EPSON Aktie
WKN DE: A0JC58 / ISIN: US81603X1081
|
16.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SEIKO EPSON veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
SEIKO EPSON wird voraussichtlich am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,073 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,17 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,23 Milliarden USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,430 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,550 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 8,76 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 8,94 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SEIKO EPSON CORP Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
|
06:21
|Erste Schätzungen: SEIKO EPSON veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
02.02.26
|Ausblick: SEIKO EPSON stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: SEIKO EPSON präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: SEIKO EPSON stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: SEIKO EPSON verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu SEIKO EPSON CORP Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.