WKN: 855112 / ISIN: JP3419400001

15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sekisui Chemical präsentiert Quartalsergebnisse

Sekisui Chemical wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 48,30 JPY. Im Vorjahresquartal waren 61,22 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Sekisui Chemical mit einem Umsatz von insgesamt 335,20 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 326,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,73 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 176,00 JPY, gegenüber 195,93 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 1.317,80 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.297,75 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

