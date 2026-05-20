Erste Schätzungen: Sekisui House legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sekisui House lädt voraussichtlich am 04.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.04.2026 endete.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 60,75 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Sekisui House einen Gewinn von 51,49 JPY je Aktie eingefahren.

Sekisui House soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 938,33 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 894,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 349,66 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 358,07 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 4.368,07 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 4.197,92 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at