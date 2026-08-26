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26.08.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Sekisui House stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sekisui House äußert sich voraussichtlich am 10.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,537 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,720 USD je Aktie erzielt worden.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 11,16 Prozent auf 6,85 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,10 USD, gegenüber 2,39 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 26,79 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 28,05 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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