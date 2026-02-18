Erste Schätzungen: Sekisui House stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sekisui House gibt voraussichtlich am 05.03.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,916 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,06 Prozent auf 8,51 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,26 USD je Aktie, gegenüber 2,21 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 27,28 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 26,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at