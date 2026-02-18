Sekisui House Aktie
WKN: 850022 / ISIN: JP3420600003
|
18.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Sekisui House stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sekisui House präsentiert in der voraussichtlich am 05.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 141,60 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 81,59 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1.323,45 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 10,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.195,57 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 354,55 JPY, gegenüber 335,95 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 4.270,10 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 4.058,58 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Erste Schätzungen: Sekisui House stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
