Sekisui House Aktie

Sekisui House

WKN: 850022 / ISIN: JP3420600003

18.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Sekisui House stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sekisui House präsentiert in der voraussichtlich am 05.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 141,60 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 81,59 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1.323,45 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 10,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.195,57 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 354,55 JPY, gegenüber 335,95 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 4.270,10 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 4.058,58 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

