Erste Schätzungen: Sekisui House stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sekisui House wird voraussichtlich am 04.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.04.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,384 USD aus. Im letzten Jahr hatte Sekisui House einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Sekisui House mit einem Umsatz von insgesamt 5,91 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,91 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,21 USD, gegenüber 2,39 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 27,57 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 28,05 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at