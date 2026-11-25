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25.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sekisui House zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sekisui House wird voraussichtlich am 10.12.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.10.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,496 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 17,94 Prozent auf 7,28 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Sekisui House noch 6,18 Milliarden USD umgesetzt.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,21 USD je Aktie, gegenüber 2,39 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 27,14 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 28,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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