Erste Schätzungen: Select Medical informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Select Medical wird voraussichtlich am 05.05.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,276 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Select Medical 0,820 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,56 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,55 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,14 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,98 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,35 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,20 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at