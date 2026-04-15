Select Medical Holdings Aktie
WKN DE: A0Q9RF / ISIN: US81619Q1058
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Select Medical öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Select Medical wird sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,456 USD aus. Im letzten Jahr hatte Select Medical einen Gewinn von 0,440 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,41 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,35 Milliarden USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,26 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,16 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,69 Milliarden USD, gegenüber 5,45 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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