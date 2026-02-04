Select Medical Holdings Aktie
Erste Schätzungen: Select Medical stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Select Medical wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 19.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,232 USD je Aktie gegenüber -0,130 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 3,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,36 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,31 Milliarden USD umgesetzt.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,23 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,66 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 5,42 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 5,19 Milliarden USD waren.
