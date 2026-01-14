Erste Schätzungen: Selective Insurance Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Selective Insurance Group wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,95 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 28,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,52 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Selective Insurance Group nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 1,14 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 9,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,26 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,76 USD, gegenüber 3,23 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 4,94 Milliarden USD im Vergleich zu 4,87 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at