Erste Schätzungen: Self Storage Group ASA Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Self Storage Group ASA Registered lädt voraussichtlich am 10.05.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,250 NOK. Im Vorjahresquartal waren 0,230 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Self Storage Group ASA Registered in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,43 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 92,1 Millionen NOK im Vergleich zu 76,5 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,14 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,950 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 385,9 Millionen NOK, gegenüber 345,9 Millionen NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at