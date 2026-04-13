Seligman New Technologies Venture Fund Registered a Aktie
WKN DE: A3D3H3 / ISIN: CNE100005998
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Seligman New Technologies Venture Fund Registered A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Seligman New Technologies Venture Fund Registered A wird voraussichtlich am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 1,36 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Seligman New Technologies Venture Fund Registered A 1,50 CNY je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 25,93 Prozent auf 2,30 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,83 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,71 CNY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,48 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 6,26 Milliarden CNY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 4,10 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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