Erste Schätzungen: Seligman New Technologies Venture Fund Registered A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Seligman New Technologies Venture Fund Registered A gibt voraussichtlich am 29.10.2024 die Zahlen für das am 30.09.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 1,20 CNY gegenüber 0,530 CNY im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 74,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 696,8 Millionen CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Seligman New Technologies Venture Fund Registered A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,22 Milliarden CNY aus.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,78 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,39 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 3,90 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 2,69 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at