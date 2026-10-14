Seligman New Technologies Venture Fund Registered a Aktie
WKN DE: A3D3H3 / ISIN: CNE100005998
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Seligman New Technologies Venture Fund Registered A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Seligman New Technologies Venture Fund Registered A lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,37 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,66 CNY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 19,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,71 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,27 Milliarden CNY umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,73 CNY, während im vorherigen Jahr noch 3,32 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,29 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,50 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.at
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