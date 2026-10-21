Selvaag Bolig ASA Aktie
WKN DE: A1JKF4 / ISIN: NO0010612450
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Selvaag Bolig ASA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Selvaag Bolig ASA wird voraussichtlich am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,830 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,250 NOK je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 122,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,26 Milliarden NOK gegenüber 567,5 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,60 NOK im Vergleich zu 1,42 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 4,01 Milliarden NOK, gegenüber 2,09 Milliarden NOK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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