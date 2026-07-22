Erste Schätzungen: Selvaag Bolig ASA präsentiert Quartalsergebnisse

Selvaag Bolig ASA lässt sich voraussichtlich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Selvaag Bolig ASA die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,13 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Selvaag Bolig ASA ein EPS von 0,020 NOK je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Selvaag Bolig ASA im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,25 Milliarden NOK abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 261,4 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 379,71 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,32 NOK im Vergleich zu 1,42 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 3,97 Milliarden NOK, gegenüber 2,09 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at