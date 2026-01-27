Erste Schätzungen: Selvaag Bolig ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Selvaag Bolig ASA lädt voraussichtlich am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Selvaag Bolig ASA im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,01 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,500 NOK je Aktie gewesen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 82,69 Prozent auf 910,0 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 498,1 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,12 NOK, während im vorherigen Zeitraum noch 1,90 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 2,00 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,97 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at