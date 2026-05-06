Erste Schätzungen: Selvaag Bolig ASA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Selvaag Bolig ASA wird voraussichtlich am 21.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Selvaag Bolig ASA für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,137 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,220 NOK je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 170,5 Millionen NOK – das wäre ein Zuwachs von 2,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 167,0 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,62 NOK, während im vorherigen Jahr noch 1,42 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,26 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,09 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at