Semiconductor Manufacturing Electronics Aktie
WKN DE: A40PVV / ISIN: CNE1000060N7
|
06.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 21.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,010 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 75,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,040 CNY je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 40,70 Prozent auf 2,76 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A noch 1,96 Milliarden CNY umgesetzt.
Die Schätzung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,070 CNY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,140 CNY einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 8,18 Milliarden CNY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 6,51 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) Corporation Registered Shs -A-
Analysen zu Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) Corporation Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt würd nach dem langen Osterwochenende leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte leicht nachgeben. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.