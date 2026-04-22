Erste Schätzungen: Sempra Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Sempra Energy wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,52 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sempra Energy 1,39 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,13 Milliarden USD – ein Plus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sempra Energy 3,80 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,11 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,75 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,26 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 13,71 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at