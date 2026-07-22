Sempra Energy Aktie

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WKN: 915266 / ISIN: US8168511090

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sempra Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Sempra Energy wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,05 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sempra Energy 0,710 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Sempra Energy im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,13 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,63 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,11 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,75 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,75 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 13,71 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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