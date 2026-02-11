Erste Schätzungen: Sempra Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sempra Energy wird voraussichtlich am 26.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,17 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 12,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,04 USD je Aktie erzielt worden waren.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent auf 3,85 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,60 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,42 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 14,06 Milliarden USD, gegenüber 12,96 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

