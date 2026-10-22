Sempra Aktie
WKN: 915266 / ISIN: US8168511090
|
22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sempra informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sempra lässt sich voraussichtlich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sempra die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 15 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,22 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sempra 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,05 Prozent auf 3,31 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Sempra noch 3,18 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,13 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,75 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,59 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 13,71 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sempra
Analysen zu Sempra
Aktien in diesem Artikel
|Sempra
|75,20
|-0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Stabilisierungsversuch -- DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich an einer Stabilisierung versuchen. Der deutsche Aktienmarkt wird vor dem Wochenende im Minus erwartet. An den Börsen in Fernost geht es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.