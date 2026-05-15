Senco Gold Aktie
ISIN: INE602W01027
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15.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Senco Gold präsentiert Quartalsergebnisse
Senco Gold wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 3,10 INR. Dies würde einer Verringerung von 18,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Senco Gold 3,82 INR je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 45,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 20,05 Milliarden INR gegenüber 13,78 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 33,79 INR, gegenüber 10,09 INR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 81,69 Milliarden INR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 63,28 Milliarden INR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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