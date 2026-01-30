Senco Gold Aktie
ISIN: INE602W01027
|
30.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Senco Gold verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Senco Gold äußert sich voraussichtlich am 14.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 7,30 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,13 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 31,16 Prozent auf 27,58 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Senco Gold noch 21,03 Milliarden INR umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,10 INR, gegenüber 10,09 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 75,89 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 63,28 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Senco Gold Limited Registered Shs
|
30.01.26
|Erste Schätzungen: Senco Gold verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: Senco Gold stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: Senco Gold vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: Senco Gold vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Senco Gold Limited Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Senco Gold Limited Registered Shs
|307,75
|0,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.