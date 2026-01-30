Erste Schätzungen: Senco Gold verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Senco Gold äußert sich voraussichtlich am 14.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 7,30 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,13 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 31,16 Prozent auf 27,58 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Senco Gold noch 21,03 Milliarden INR umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,10 INR, gegenüber 10,09 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 75,89 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 63,28 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at