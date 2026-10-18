Senior Housing Properties Trust Registered Shs of Benef Interest Aktie
WKN DE: A2PXS1 / ISIN: US25525P1075
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Senior Housing Properties Trust Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Senior Housing Properties Trust Registered stellt voraussichtlich am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,150 USD gegenüber -0,680 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 4,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 370,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 388,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,630 USD im Vergleich zu -1,190 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,48 Milliarden USD, gegenüber 1,54 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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