Senior Housing Properties Trust Registered Shs of Benef Interest Aktie

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WKN DE: A2PXS1 / ISIN: US25525P1075

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19.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Senior Housing Properties Trust Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Senior Housing Properties Trust Registered wird voraussichtlich am 04.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,150 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 377,7 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 2,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 386,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,540 USD, gegenüber -1,190 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,57 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,54 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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