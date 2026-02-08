Senior Housing Properties Trust Registered Shs of Benef Interest Aktie
Erste Schätzungen: Senior Housing Properties Trust Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Senior Housing Properties Trust Registered wird voraussichtlich am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,175 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,360 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,50 Prozent auf 392,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 379,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,275 USD, gegenüber -1,550 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,55 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,50 Milliarden USD generiert wurden.
