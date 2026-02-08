Senior Housing Properties Trust Registered Shs of Benef Interest Aktie

Senior Housing Properties Trust Registered Shs of Benef Interest für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PXS1 / ISIN: US25525P1075

08.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Senior Housing Properties Trust Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Senior Housing Properties Trust Registered wird voraussichtlich am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,175 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,50 Prozent auf 392,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 379,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,275 USD, gegenüber -1,550 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,55 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,50 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Senior Housing Properties Trust Registered Shs of Benef Interest 5,37 2,23% Senior Housing Properties Trust Registered Shs of Benef Interest

