Erste Schätzungen: Senior Housing Properties Trust Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Senior Housing Properties Trust Registered wird voraussichtlich am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,147 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Senior Housing Properties Trust Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,12 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 370,8 Millionen USD im Vergleich zu 382,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,600 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,190 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,50 Milliarden USD, gegenüber 1,54 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at