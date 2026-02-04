Sensata Technologies Aktie
WKN DE: A2JES0 / ISIN: GB00BFMBMT84
|
04.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Sensata Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Sensata Technologies präsentiert in der voraussichtlich am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 0,863 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.
15 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 911,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 0,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 908,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,41 USD je Aktie, gegenüber 0,850 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 3,70 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 3,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sensata Technologies Holding PLC Registered Shs
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Sensata Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Sensata Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Sensata Technologies Holding PLC Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Sensata Technologies Holding PLC Registered Shs
|30,00
|-1,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.