Sensata Technologies Aktie

Sensata Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JES0 / ISIN: GB00BFMBMT84

04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Sensata Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Sensata Technologies präsentiert in der voraussichtlich am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 0,863 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

15 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 911,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 0,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 908,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,41 USD je Aktie, gegenüber 0,850 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 3,70 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 3,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Sensata Technologies Holding PLC Registered Shs

Analysen zu Sensata Technologies Holding PLC Registered Shs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Sensata Technologies Holding PLC Registered Shs 30,00 -1,96% Sensata Technologies Holding PLC Registered Shs

