WKN DE: A41MRZ / ISIN: US81727U3032

15.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Senseonics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Senseonics gibt voraussichtlich am 02.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,435 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,400 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 71,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 14,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,3 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,463 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,400 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 35,2 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 22,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

