Erste Schätzungen: Senseonics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Senseonics präsentiert voraussichtlich am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,516 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 20,0 Prozent verringert. Damals waren -0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Senseonics in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 100 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 16,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 8,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,283 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,660 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 64,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 35,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at