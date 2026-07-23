Erste Schätzungen: Senseonics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Senseonics veröffentlicht voraussichtlich am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Senseonics im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,613 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,400 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Senseonics nach den Prognosen von 7 Analysten 13,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 100,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,399 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,660 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 62,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 35,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at