Senseonics Holdings Aktie
WKN DE: A41MRZ / ISIN: US81727U3032
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Senseonics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Senseonics veröffentlicht voraussichtlich am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Senseonics im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,613 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,400 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll Senseonics nach den Prognosen von 7 Analysten 13,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 100,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,7 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,399 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,660 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 62,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 35,3 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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