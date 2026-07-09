Erste Schätzungen: Sensient Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Sensient Technologies gibt voraussichtlich am 24.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,04 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 414,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 448,8 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,92 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,16 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,78 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,61 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at