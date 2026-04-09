Erste Schätzungen: Sensient Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sensient Technologies präsentiert in der voraussichtlich am 24.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,843 USD aus. Im letzten Jahr hatte Sensient Technologies einen Gewinn von 0,810 USD je Aktie eingefahren.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 411,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 4,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 392,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,72 USD je Aktie, gegenüber 3,16 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,74 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,61 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at