Erste Schätzungen: Sensys Gatso Group Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sensys Gatso Group Registered wird sich voraussichtlich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,900 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sensys Gatso Group Registered 0,820 SEK je Aktie eingenommen.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 2,15 Prozent auf 202,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 197,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,135 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 0,510 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 728,1 Millionen SEK, gegenüber 631,2 Millionen SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at