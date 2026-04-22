Sensys Gatso Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3EJDB / ISIN: SE0020356244
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sensys Gatso Group Registered präsentiert Quartalsergebnisse
Sensys Gatso Group Registered stellt voraussichtlich am 07.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,500 SEK. Dies würde einen Gewinn von 60,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Sensys Gatso Group Registered -1,280 SEK je Aktie vermeldete.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 1,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 150,0 Millionen SEK gegenüber 152,4 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,57 SEK aus. Im Vorjahr waren -0,420 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 772,7 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 719,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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