05.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Sensys Gatso Group Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sensys Gatso Group Registered wird voraussichtlich am 20.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,300 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sensys Gatso Group Registered ein EPS von -0,710 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 33,34 Prozent auf 188,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 141,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,152 SEK, gegenüber 0,510 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 740,1 Millionen SEK im Vergleich zu 631,2 Millionen SEK im vorherigen Jahr.

Nachrichten zu Sensys Gatso Group AB Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Sensys Gatso Group AB Registered Shsmehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Sensys Gatso Group AB Registered Shs 37,30 -0,67% Sensys Gatso Group AB Registered Shs

