Sensys Gatso Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3EJDB / ISIN: SE0020356244
|
05.11.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Sensys Gatso Group Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Sensys Gatso Group Registered wird voraussichtlich am 20.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,300 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sensys Gatso Group Registered ein EPS von -0,710 SEK je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 33,34 Prozent auf 188,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 141,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,152 SEK, gegenüber 0,510 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 740,1 Millionen SEK im Vergleich zu 631,2 Millionen SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
