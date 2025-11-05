Erste Schätzungen: Sensys Gatso Group Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sensys Gatso Group Registered wird voraussichtlich am 20.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,300 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sensys Gatso Group Registered ein EPS von -0,710 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 33,34 Prozent auf 188,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 141,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,152 SEK, gegenüber 0,510 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 740,1 Millionen SEK im Vergleich zu 631,2 Millionen SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at